В США приняли окончательное решение не признавать России страной-спонсором терроризма

В ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома заявила, что в администрации США принято решение отклонить резолюцию сената США о признании России страной - спонсором терроризма.

В ходе проведения брифинга, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь Белого дома Катрин Жан-Пьер сообщила об окончательном решении администрации США не включать Россию в список стран-спонсоров терроризма.

Соответствующую резолюцию принял Сенат США. По этому вопросу долгое время велась дискуссия. В конечном итоге президент Джо Байден, учитывая интересы европейских союзников Соединённых Штатов, принял отрицательное решение.

Госсекретарь США Энтони Блинкин заявил, что решение, принятое в Белом доме, мало что изменит для России в практическом плане.