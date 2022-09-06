Филиппины пообещали США доступ к своим военным базам, если между Тайванем и Китаем начнется война

Посол Филиппин в США Хосе Мануэль Ромуальдес заявил, что Филиппины позволят силам США получить доступ к своим военным базам в стране, если напряженность между Китаем и Тайванем обострится.

В интервью Nikkei Asia Ромуальдес сказал, что доступ к военным базам страны будет предоставлен, если это будет важно собственной безопасности Филиппин.

Он подчеркнул, что никто не хочет какой-либо войны или конфронтации и призвал обе страны снизить напряженность, попытаться решить все существующие проблемы с помощью диалога.

Представитель Пентагона заявил, что США и Филиппины регулярно обсуждают углубление прочного союза в области безопасности под эгидой Договора о взаимной обороне и множества других соглашений, включая Соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве 2014 года.

В соответствии с этим соглашением, американским силам разрешается иметь ротационное временное военное присутствие только на нескольких базах на Филиппинах.

Количество посещающего американского персонала зависит от масштаба и частоты деятельности, которая должна быть одобрена двумя странами.

Ромуальдес упомянул, что Вашингтон и Манила в настоящее время ведут переговоры об увеличении количества военных баз на Филиппинах, которые может использовать американский персонал, включая военно-морскую базу.

Строительство и модернизация объектов, которые обслуживаются вооруженными силами США с боеприпасами, топливом и медикаментами, среди прочего, уже были запланированы в соответствии с соглашением 2014 года.