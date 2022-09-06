Вслед за нефтью Европа может ввести ограничение цен на российский газ

Европа стремится установить потолок цен на российский оптовый природный газ, поскольку Москва усиливает давление в связи с обострением энергетического кризиса, охватившего регион.

Энергетическое агентство Европейской комиссии призвало страны-члены ЕС принять чрезвычайные меры по ограничению оптовых цен для управления поставками газа.

Глава комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что ограничение цен на газ является частью пакета предложений, призванных облегчить жизнь домохозяйствам и предприятиям, борющимся с растущими ценами на энергию.

Государства-члены ЕС рассмотрят предложенную меру, которая установит предел того, что местные покупатели могут платить оптом за импорт газа из России.

Второй вариант предполагает введение системы ограничений, которые варьируются от страны к стране в зависимости от того, как они производят и используют энергию.

Но энергетическое агентство отметило, что введение верхнего ценового предела может привести к включению в контракты компаний с российским «Газпромом» пунктов о форс-мажоре, а также к возможной эскалации геополитической напряженности.

Министры стран G7 на прошлой неделе договорились поддержать потолок цен на российскую нефть, чтобы сократить российские доходы от продажи энергоносителей.

Энергетический гигант «Газпром» заявил в пятницу, что поставки природного газа из России в Европу по «Северному потоку-1» останутся закрытыми на неопределенный срок.