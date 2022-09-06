Александр Лукашенко поручил разобраться с обладателями карты поляка
Александр Лукашенко заявил о возможности лишения гражданства белорусов, покинувших страну после 2020 года. По его словам диктатора, указанные лица "не достойны этого".
Как сообщает пресс-служба белорусского президента, Александр Лукашенко упомянул о возможном лишении гражданства некоторых белорусов во время встречи с министром внутренних дел страны. По его словам, в рамках готовящегося законопроекта необходимо еще раз посмотреть на тех, кто выезжает за границу на постоянное жительство.
Лукашенко убежден, что некоторые его соотечественники действуют "во вред государству и вопреки интересам Беларуси".
"Достойны ли эти люди оставаться гражданами Беларуси, если они бежали из своей страны и фактически разорвали с ней связи?" - спросил Лукашенко.
Президент Беларуси уделил особое внимание эмигрантам, проживающим в Польше. По его словам, недопустимо, чтобы многие граждане его страны получали Карту поляка — документ, подтверждающий принадлежность к польской нации.
Кроме того, предполагается, что в будущем лицу, лишившемуся белорусского гражданства за "экстремизм", также будет запрещен въезд в страну на срок до 30 лет. Документ рассмотрен 5 июля в Совете Республики Беларусь. Поправка в закон о гражданстве ждет подписи Александра Лукашенко.
Опубликовано: Николай Скира
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