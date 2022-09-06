Манижа вышла замуж, ее избранником стал режиссер Ладо Кватания
Около года назад певица заявила, что ей сделали предложение руки и сердца. А сегодня поделилась другой радостной новостью: она стала женой.
Манижа вышла замуж за режиссера Ладо Кватания, с которым работала над многими проектами.
Пара не афишировала свои отношения, и заговорила лишь тогда, когда стало понятно - они вместе навсегда, сообщает СтарХит.
«Это было в Грузии. Мне не приносили кольцо в хинкали. Хотя, зная меня, он и такой план продумывал. Так получилось, что в тот момент мы были совершенно одни. Ни одного местного или туриста рядом. Лишь природа, ветер и - мое опухшее от слез лицо, которое ничем не уступает хинкали», — вспоминала Манижа.
О том, что Манижа с Ладо вступили в брак, рассказала Ксения Собчак.
«Манижа и режиссер Ладо Кватания прямо сейчас обмениваются кольцами - на Николиной горе в Подмосковье. Церемония состоялась, штампы поставлены, и любовь победит. Огромного счастья молодым!» — написала журналистка.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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