Тайвань ослабляет коронавирусные ограничения и восстанавливает безвизовый въезд

Тайвань возобновит безвизовый въезд для посетителей из стран, включая США и Канаду, со следующей недели. Страна продолжает ослаблять меры контроля, введенные для сдерживания распространения COVID-19.

Тайвань сохранил свои правила въезда и карантина, поскольку большая часть остальной части Азии ослабила или полностью отменила их, хотя в июне количество дней, проведенных в изоляции для прибывающих, сократилось до трех с семи ранее.

Тайвань сообщил о более чем 5,3 млн случаев внутри страны с начала года, вызванных более заразным вариантом Omicron.

Но с более чем 99% тех, у кого симптомы отсутствуют или проявляются в легкой форме, правительство ослабило, а не ужесточило ограничения в соответствии с «новой тайваньской моделью».

Решение было принято исходя из того, что большинство стран мира уже открыли свои границы и возобновили предпандемические пограничные меры, а также необходимости сбалансировать профилактику эпидемии, экономическую и социальную деятельность и международные обмены.

Начальник командного центра Виктор Ван сообщил журналистам, что трехдневный карантин и необходимость проведения ПЦР-теста по прибытии пока останутся, а также сохранится нынешнее ограничение на 50 000 прибывающих в неделю.

Тайвань, население которого хорошо вакцинировано, уже отменил требование о проведении отрицательных ПЦР-тестов перед отъездом.

До пандемии Тайвань был популярным туристическим направлением, в основном для посетителей из Азии.