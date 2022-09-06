Тайвань ослабляет коронавирусные ограничения и восстанавливает безвизовый въезд
Тайвань возобновит безвизовый въезд для посетителей из стран, включая США и Канаду, со следующей недели. Страна продолжает ослаблять меры контроля, введенные для сдерживания распространения COVID-19.
Тайвань сохранил свои правила въезда и карантина, поскольку большая часть остальной части Азии ослабила или полностью отменила их, хотя в июне количество дней, проведенных в изоляции для прибывающих, сократилось до трех с семи ранее.
Тайвань сообщил о более чем 5,3 млн случаев внутри страны с начала года, вызванных более заразным вариантом Omicron.
Но с более чем 99% тех, у кого симптомы отсутствуют или проявляются в легкой форме, правительство ослабило, а не ужесточило ограничения в соответствии с «новой тайваньской моделью».
Решение было принято исходя из того, что большинство стран мира уже открыли свои границы и возобновили предпандемические пограничные меры, а также необходимости сбалансировать профилактику эпидемии, экономическую и социальную деятельность и международные обмены.
Начальник командного центра Виктор Ван сообщил журналистам, что трехдневный карантин и необходимость проведения ПЦР-теста по прибытии пока останутся, а также сохранится нынешнее ограничение на 50 000 прибывающих в неделю.
Тайвань, население которого хорошо вакцинировано, уже отменил требование о проведении отрицательных ПЦР-тестов перед отъездом.
До пандемии Тайвань был популярным туристическим направлением, в основном для посетителей из Азии.
Опубликовано: Светлана Репина
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