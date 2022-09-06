Рогов опроверг информацию о гибели коменданта Бердянска Артёма Бардина

Представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов опроверг распространяющуюся в сети информацию о смерти в результате покушения коменданта Бердянска Артёма Бардина.

Во вторник вечером, 6 сентября 2022 года, представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём Telegram-канале сообщил, что комендант Бердянска Артём Бардин, до сих пор жив.

Рогов уточнил, что врачи продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь получившему тяжёлые ранения, взрывную ампутацию нижних конечностей, а также потерявшему большое количество крови в результате произошедшего этим днём теракта в центре Бердянска Бардину.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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