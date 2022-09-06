Рогов опроверг информацию о гибели коменданта Бердянска Артёма Бардина
Представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов опроверг распространяющуюся в сети информацию о смерти в результате покушения коменданта Бердянска Артёма Бардина.
Во вторник вечером, 6 сентября 2022 года, представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём Telegram-канале сообщил, что комендант Бердянска Артём Бардин, до сих пор жив.
Рогов уточнил, что врачи продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь получившему тяжёлые ранения, взрывную ампутацию нижних конечностей, а также потерявшему большое количество крови в результате произошедшего этим днём теракта в центре Бердянска Бардину.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Экс-глава Пентагона заявил о неправоте США в конфликте с Россией
Охлобыстин объявил о начале съёмок фильма про людей Донбасса
Песков назвал условие встречи Путина и Зеленского
Германия рассматривает возможность ввести новый налог для энергетических компаний задним числом
Стремоусов: Зеленский лично руководил провальным наступлением на Херсон