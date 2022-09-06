Американская разведка заявляет, что Россия покупает артиллерийские снаряды в Северной Корее
Согласно отчету разведки США, опубликованному The New York Times, Россия была вынуждена закупать боеприпасы в Северной Корее из-за острой нехватки, вызванной глобальными санкциями.
В сообщении сказано, что сделка включала миллионы артиллерийских снарядов и ракет. Однако не сообщается, когда и что именно было закуплено.
По мнению американских чиновников, это указывает на нехватку собственных боеприпасов у российской армии. Такую ситуацию в США связывают с экспортным контролем и введенными санкциями.
В служебной записке разведки министерства обороны Великобритании, опубликованной во вторник, отмечается, что Россия также пытается сохранить запасы беспилотников. Вероятно, ситуация ухудшилась из-за санкций.
Кроме того, издание The Washington Post сообщало, что в августе Россия получила беспилотники иранского производства, которые быстро вышли из строя.
Мейсон Кларк, руководитель группы по России в Институте изучения войны, сказал Times, что России следует побеспокоиться о том, что ей вообще приходится покупать что-либо в Северной Корее.
Российские государственные СМИ ранее сообщали, что Северная Корея готова предоставить 100 000 добровольцев для помощи в боевых действиях на Украине.
КНДР в настоящее время находится под запретом Совета Безопасности ООН от 2009 года на импорт или экспорт оружия.
Опубликовано: Светлана Репина
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