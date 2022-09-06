Белый дом: США решили не признавать Россию страной-спонсором терроризма

Глава пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер утверждает, что американские власти не станут признавать Россию террористическим государством.

Вечером 6 сентября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер провела очередной брифинг ведомства, в ходе которого сообщила, что правительство США не станет признавать Россию государством-террористом.

По мнению Жан-Пьер, решение о признании РФ террористическим государством было бы контрпродуктивным и отодвинуло бы на шаг назвал отношения между Москвой и Вашингтоном.

Примечательно, что накануне аналогичное мнение высказал сам Джозеф Байден, заверивший, что Штаты не станут признавать Россию государством-спонсором террора.