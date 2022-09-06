Под парковкой и зданием консалтинговой фирмы во Флориде нашли 328 могил
На прошлой неделе археологи в Тампа-Бэй, штат Флорида, сообщили об обнаружении 328 могил под зданием и парковкой консалтинговой фирмы FrankCrum.
Ранее эта земля принадлежала баптистской церкви Святого Матфея. Здесь же находилось церковное кладбище.
Около 70 лет назад церковь боролась с огромными городскими сборами, взимаемыми с кладбища эпохи сегрегации.
Тогда же было принято решение продать землю группе застройщиков. В обмен на нее три бизнесмена согласились выплатить долг церкви.
В то время сообщалось, что все могилы будут перемещены. Судя по нынешним находкам, это обещание так и не было выполнено.
Археологическая фирма Stantec первоначально объявила об обнаружении 70 могил на этом месте еще в 2020 году с использованием георадарного оборудования.
С апреля по май было проведено дополнительное исследование, во время которого обнаружились еще 258 могил.Их может быть и больше, поскольку исторические данные показывают, что когда-то здесь было захоронено не менее 533 человек.
Обнаруженные могилы на территории FrankCrum находятся под мощеной парковкой и входным двором.
Опубликовано: Светлана Репина
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