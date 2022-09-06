Небензя: Россия не покупала оружие у КНДР
Постоянный представитель России при ООН Дмитрий Небензя утверждает, что Москва не закупала вооружения у Северной Кореи.
6 сентября состоялось заседание ООН, на котором постпред России при организации Дмитрий Небензя опроверг сообщения западных СМИ о том, что Северная Корея якобы продавала вооружения РФ в ходе специальной военной операции на Украине.
Также Дмитрий Небензя заявил, что в Кремле не считают осуществимыми предложения ООН по созданию демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции в городе Энергодар, который находится под полным контролем российскими войсками, задействованными в спецоперации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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