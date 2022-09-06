Лиз Трасс пообещала принять меры по растущим счетам на электроэнергию уже на этой неделе
В своем первом обращении в качестве премьер-министра Лиз Трасс пообещала крупный пакет поддержки, чтобы справиться с растущими счетами за электроэнергию в Великобритании уже на этой неделе.
Она сказала, что каждый день будет принимать меры, чтобы справиться с кризисами, с которыми сталкивается Великобритания.
Ожидается, что в четверг ее команда объявит об экономической интервенции, в результате которой правительство может потратить до 200 млрд фунтов стерлингов (230 млрд долларов) в течение следующих 18 месяцев на сдерживание цен на энергоносители.
План Трасс близок к 310 млрд фунтов стерлингов, которые были розданы во время пандемии. Это добавит около 10% к государственному долгу Великобритании в размере 2,3 трлн фунтов стерлингов.
Помимо потенциального потрясения на рынках, такой шаг несет в себе политический риск для самой Трасс, которая построила свою консервативную кампанию на лидерстве на обещаниях снижения налогов и уменьшения штата.
Как показывают документы, в настоящее время пакет Трасса включает 130 млрд фунтов стерлингов для замораживания счетов домохозяйств до апреля 2024 года и скидку для предприятий, которая может стоить до 67 млрд фунтов стерлингов в течение 12 месяцев.
В дополнение к энергетическому пакету Трасс назвала своими приоритетами рост экономики за счет снижения налогов и реформ, а также решение проблемы отставания в сфере здравоохранения, вызванного пандемией.
Трасс также призвала к созданию высокооплачиваемых рабочих мест, сигнализируя, что она хочет экономики с более высокой производительностью.
Опубликовано: Светлана Репина
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