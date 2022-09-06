Канцлер Германии закрыл польский вопрос

Премьер-министр республики Польша Матеуш Моравецкий озвучил слова о том, что без выплаты компенсации Германией у польского народа навсегда останется чувство несправедливости.

«Как и все федеральные правительства до меня, я могу указать, что этот вопрос окончательно урегулирован международным правом», — приводит слова канцлера газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В начале сентября Польша решила направить ФРГ требование о выплате репараций за потери во время оккупации в период войны с 1939 по 1945 год.

В ответ 2 сентября в немецком правительстве сообщили об отсутствии планов на проведение переговоров между Германией и Польшей по поводу дальнейших репараций. И уточнили, что

Польша ещё в 1953 году от них отказалась.

Польша изначально вела разговор о сумме около $1,3 трлн. Но в конечном счете сумма уменьшилась примерно вдвое — до $850 млрд.