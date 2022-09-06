Канцлер Германии закрыл польский вопрос
Премьер-министр республики Польша Матеуш Моравецкий озвучил слова о том, что без выплаты компенсации Германией у польского народа навсегда останется чувство несправедливости.
«Как и все федеральные правительства до меня, я могу указать, что этот вопрос окончательно урегулирован международным правом», — приводит слова канцлера газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
В начале сентября Польша решила направить ФРГ требование о выплате репараций за потери во время оккупации в период войны с 1939 по 1945 год.
В ответ 2 сентября в немецком правительстве сообщили об отсутствии планов на проведение переговоров между Германией и Польшей по поводу дальнейших репараций. И уточнили, что
Польша ещё в 1953 году от них отказалась.
Польша изначально вела разговор о сумме около $1,3 трлн. Но в конечном счете сумма уменьшилась примерно вдвое — до $850 млрд.
Опубликовано: Храмова Оксана
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