Небензя исключил возможность демилитаризации Запорожской АЭС

Постпред РФ при ООН Небензя заявил, что призывы создать демилитаризованную зону на Запорожской АЭС в Энергодаре являются несерьёзными.

Во вторник, 6 сентября 2022 года, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе своего выступления на совете Совете Безопасности Организации Объединённых Наций прокомментировал призывы создать демилитаризованную зону на Запорожской атомной электростанции и прилегающей к ней территории.

Небензя заявил, что подобные призывы являются крайне несерьёзными, так как во-первых, ЗАЭС не милитаризована, ведь на ней находится лишь охрана и автомобили, которые привозят военнослужащих на территорию атомной станции, а во-вторых, из-за того, что в случае вывода российских солдат с территории ядерного объекта, станция сразу будет взята под контроль киевского режима.