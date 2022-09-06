Эрдоган заявил, что Европа пожинает то, что посеяла в связи с экономическим кризисом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия сокращает поставки природного газа в Европу в ответ на санкции.

По его мнению, Европа сейчас пожинает то, что посеяла. Он также отметил, что именно санкции вынудили Путина принять ответные меры, используя поставки энергоресурсов.

Эрдоган сказал, что Путин использует все свои средства и оружие, и самое главное из них — природный газ.

Он уточнил, что этой зимой Европу ждут серьезные проблемы. Вместе с тем в Турции подобных проблем нет.

Турция, которая является членом НАТО, стремилась найти баланс между Москвой и Киевом.

Страна критиковала одновременно действия России и отправку оружия на Украину, выступала против западных санкций, продолжая торговлю, туризм и инвестиционное сотрудничество с Россией.

Турция также заявила, что присоединение к санкциям против России нанесло бы ущерб ее и без того напряженной экономике и пообещала сосредоточиться на посреднических усилиях.

Россия на неопределенный срок приостановила потоки по трубопроводу «Северный поток-1» и сократила или прекратила поставки по трем своим крупнейшим западным газопроводам.