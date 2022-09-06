Польша продолжает быстро закупать оружие, заключен контракт на поставку гаубиц

Министерство национальной обороны Польши заключило контракт на сумму более 3,8 млрд злотых (800 млн долларов США) на покупку 48 155-мм самоходных гаубиц Krab и сопутствующего оборудования у местной компании Huta Stalowa Wola.

Сделка была подписана 5 сентября, за день до открытия здесь ежегодной выставки оборонной промышленности MSPO. В четырехдневном мероприятии примут участие более 600 экспонентов из примерно 40 стран.

Недавно Польша заключила контракты на приобретение нового оружия с оборонными компаниями США и Южной Кореи.

В прошлом месяце польское министерство подписало соглашение, согласно которому южнокорейская компания Hanwha Defense поставит в Польшу 212 гаубиц K9A1 в период с 2022 по 2026 год.

Контракт с Huta Stalowa Wola будет реализован с 2025 по 2027 год.

Польша также ведет параллельные переговоры с Соединенными Штатами и Южной Кореей о возможных поставках около 500 высокомобильных артиллерийских ракетных систем M142 или HIMARS и нераскрытого количества реактивных систем залпового огня K239 Chunmoo соответственно.

Последний контракт с Huta Stalowa Wola можно интерпретировать как знак того, что, несмотря на недавнюю серию закупок у иностранных поставщиков, Варшава также намерена отдавать крупные заказы местным производителям.

Заместитель премьер-министра и министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что оборонный бюджет страны на 2023 год составит около 100 млрд злотых, или более 20 млрд долларов.