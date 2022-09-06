Blick: в Швейцарии будут сажать в тюрьму превышающих лимиты отопления дома

Издание Blick утверждает, что граждане Швейцарии, которые будут отапливать свои жилища сверх установленных лимитов, будут подвергаться ответственности.

Швейцарская газета Blick со ссылкой на министра энергетики Швейцарии Ги Пармелена сообщает, что швейцарцы, которые будут отапливать свои дома свыше температуры в 19 градусов по Цельсию будут платить штрафы.

Также в Blick сообщили, что граждане Швейцарии, которые попадутся на умышленном поднятии температуры дома сверх лимитов, могут отправиться в тюрьму на срок до трёх лет.

Кроме того, согласно распоряжению местного Министерства энергетики, жители Швейцарии не имеют права прогревать горячую воду в доме выше 60 градусов.