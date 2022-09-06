Жителей Швейцарии будут сажать в тюрьму на 3 года за обогрев в квартир более чем на 19 градусов
В Швейцарии людей будут наказывать, если те зимой будут прогревать квартиры более чем на 19 градусов.
Швейцария готовит крайне жесткие антикризисные меры на случай нехватки газа грядущей зимой.
В Швейцарии будут сажать в тюрьму тех, кто перегревает свои дома выше отметки в 19 градусов по Цельсию.
Такая информация была опубликована в газете Blick со ссылкой на слова пресс-секретаря департамента экономики Маркуса Спурндли.
Это означает, что "газовый кризис" добрался и до Швейцарии.
Опубликовано: Николай Скира
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