Жителей Швейцарии будут сажать в тюрьму на 3 года за обогрев в квартир более чем на 19 градусов

В Швейцарии людей будут наказывать, если те зимой будут прогревать квартиры более чем на 19 градусов.

Швейцария готовит крайне жесткие антикризисные меры на случай нехватки газа грядущей зимой.

В Швейцарии будут сажать в тюрьму тех, кто перегревает свои дома выше отметки в 19 градусов по Цельсию.

Такая информация была опубликована в газете Blick со ссылкой на слова пресс-секретаря департамента экономики Маркуса Спурндли.

Это означает, что "газовый кризис" добрался и до Швейцарии.