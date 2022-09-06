Германия рассматривает возможность ввести новый налог для энергетических компаний задним числом

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна рассматривает возможность введения налога на сверхприбыль для энергетических компаний задним числом.

По его словам, сейчас изучается, возможно ли реализовать такой подход с юридической точки зрения.

В воскресенье Берлин ввел налог на производителей электроэнергии в рамках пакета на 65 млрд евро для перераспределения прибыли от электроэнергии от производителей, которые выиграли от высоких цен на газ.

Ожидается, что сбор, получивший название «случайный налог на прибыль», увеличит доходы в диапазоне двузначных миллиардов евро.

Шольц сказал, что сбор необходим для стабилизации рынка электроэнергии, добавив, что электроэнергии в крупнейшей экономике Европы будет достаточно.

При этом он предупредил, что энергетический кризис не исчезнет в ближайшее время и сохранится на некоторый период.

Шольц сказал, что решение Германии продлить срок службы двух атомных электростанций было направлено только на то, чтобы обеспечить достаточное количество электроэнергии этой зимой.

Он подчеркнул, что это не означает, что Берлин переосмысливает свой отказ от ядерной энергетики.

Ранее введение налога на сверхприбыль энергетических компаний поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.