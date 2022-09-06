Впереди у Германии трудные времена, но зиму она пережить сможет

Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он заявил, что власти сумели подготовить энергетическую отрасль к будущим холодам. Страна готова преодолеть предстоящие трудности.

Немецское издание Süddeutsche Zeitung цитирует канцлера Германии:

«Мы сможем выдержать эту зиму»

По утверждению Шольца, страна "переживает тяжелые времена", однако власти уже приняли "своевременные решения", которые помогут не допустить перебоев с энергоснабжением в предстоящую зиму.

Так, в рабочее состояние снова приведены угольные электростанции, а в хранилища закачан газ.

По словам канцлера Германии, населению будет выделена помощь на сумму в 65 млрд евро.

Это третий по счету пакет помощи, предлагаемый властями своим гражданам в связи с ростом инфляции и ростом расходов на электроэнергию.

Жителям Германии будут предоставлены льготы на проезд, компаниям, использующим много энергии, - льготы по налогам.