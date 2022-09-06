В балтийском янтаре нашли стрекозу возрастом 50 млн лет
Редчайший образец с уникальным инклюзом – целиком сохранившейся стрекозой обнаружен специалистами Калининградского янтарного комбината
«Образец балтийского янтаря сохранил свидетельство мира древней фауны – хрупкую стрекозу. Находка уникальна: насекомое сохранилось не фрагментами, а целиком.
Этот инклюз стал вторым подобным за всю историю добычи янтаря в России», – сообщили на комбинате.
Вес камня составил 31 грамм. Подобные инклюзы являются редкостью и поэтому представляют исключительный интерес для учёных.
В среднем они содержатся примерно в 9% янтаря и предоставляют уникальную возможность для науки обнаружить и изучить древние виды флоры и фауны нашей планеты.
А также определить климат отдельных регионов Земли миллионы лет.
Подобные находки уже привели к открытию более 3 тысяч видов насекомых и сотен видов растений.
Опубликовано: Храмова Оксана
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