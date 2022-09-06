Собчак вызвали на допрос в полицию после интервью с режиссёром Манским

Ксения Собчак была вызвана в отдел дознания при полиции России для допроса ввиду её недавнего интервью, которое она взяла у Виталия Манского.

7 сентября Ксения Собчак вышла на связь в одной из соцсетей, где публично заявила, что отдел дознания при МВД России вызвал её на допрос после того, как она взяла интервью у российского журналиста Виталия Манского, заявившего, что Московский международный кинофестиваль при прямом покровительстве Никиты Михалкова якобы постоянно обворовывается.

Подобное заявление не понравилось Михалкову, который пожаловался на Манского в полицию, после чего Виталий Манской стал фигурантом неуказанного уголовного дела и объявлен в розыск.