Официальный уровень инфляции в Турции в понедельник практически не изменился. Это свидетельствует о том, что годовой кризис, в результате которого цены выросли на 80%, наконец может начать ослабевать.

Агентство государственной статистики Турции сообщило, что потребительские цены в августе выросли на 80,2% по сравнению с годом ранее.

Эта цифра была немного выше, чем 79,6%, о которых сообщалось в июле, и показывает лишь небольшое увеличение по сравнению с 78,6%, озвученными в июне.

Цены в Турции неуклонно растут с минимума в 16,6% в мае 2021 года. Стратегически важная развивающаяся страна столкнулась с последним экономическим кризисом, когда президент Реджеп Тайип Эрдоган начал эксперимент по борьбе с инфляцией путем снижения основной процентной ставки.

Традиционная экономическая теория, принятая почти всеми крупными странами, придерживается прямо противоположного подхода.

Но Эрдоган утверждает, что более высокие процентные ставки способствуют росту цен, делая заимствования более дорогими для бизнеса. Он считает, что в январе цены начнут снижаться.

Набожный президент также говорит, что взимание процентов нарушает исламские правила против ростовщичества.

Центральный банк Турции прогнозирует, что уровень инфляции снизится до 65% к концу года.