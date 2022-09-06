Минус 15 млрд: нелегальные поставки икры пробили брешь в бюджете Москвы
Государство вынуждено маркировать икру, чтобы избежать финансовых потерь в будущем. Таким образом снижаются риски от продаж нелегальных продуктов, осуществляется забота о безопасности потребителя.
Власти намерены уменьшить в разы число контрафакта и бороться с аналогами плохого качества.
Александр Демьянов, управляющий директор ВЭБ.РФ на сессии Восточного экономического форума, заявил, что система "Честный ЗНАК" несет ответственность за маркировку товара.
Мера вводится с приходом ноября и будет иметь силу до 31 августа будущего года. Специальный код получат лососевая и осетровая икра.
По мнению экспертов, такая мера легко объяснима: на рынке множится число теневых поставок.
Подобное решение положительно повлияет на конкурентоспособность в среде легальных предпринимателей.
Опубликовано: Храмова Оксана
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Экс-глава Пентагона заявил о неправоте США в конфликте с Россией
Небензя сообщил о риске роста радиационного фона на Запорожской АЭС
Песков назвал условие встречи Путина и Зеленского
Гутерриш: ООН призывает Россию вывести войска с ЗАЭС для демилитаризации
Стремоусов: Зеленский лично руководил провальным наступлением на Херсон