Минус 15 млрд: нелегальные поставки икры пробили брешь в бюджете Москвы

Государство вынуждено маркировать икру, чтобы избежать финансовых потерь в будущем. Таким образом снижаются риски от продаж нелегальных продуктов, осуществляется забота о безопасности потребителя.

Власти намерены уменьшить в разы число контрафакта и бороться с аналогами плохого качества.

Александр Демьянов, управляющий директор ВЭБ.РФ на сессии Восточного экономического форума, заявил, что система "Честный ЗНАК" несет ответственность за маркировку товара.

Мера вводится с приходом ноября и будет иметь силу до 31 августа будущего года. Специальный код получат лососевая и осетровая икра.

По мнению экспертов, такая мера легко объяснима: на рынке множится число теневых поставок.

Подобное решение положительно повлияет на конкурентоспособность в среде легальных предпринимателей.