Аналитики МАГАТЭ исследовали Запорожскую атомную электростанцию и пришли к выводу, что ядерная безопасность АЭС находится под угрозой срыва.

7 сентября покинувшие территорию Украины эксперты из МАГАТЭ сообщили, что на Запорожской АЭС в Энергодаре создаётся атмосфера угрозы ядерной безопасности Европы, поскольку объект регулярно подвергается обстрелам в ходе боевых действий между Россией и ВСУ.

Эксперты МАГАТЭ рекомендуют в срочном порядке создать защитную зону вокруг атомной электростанции в Запорожье, поскольку данный объект является крупнейшим сооружением подобного типа в Европе, и вероятная техногенная катастрофа на ЗАЭС угрожает безопасности всего континента.