Минфин США: Индия хочет присоединиться к ограничению цен на нефть из РФ
В Министерстве финансов США сообщили, что правительство Индии обсуждает идею о поддержке режима ограничения потолка цен на российскую нефть.
Заместитель министра финансов Соединённых Штатов Уолли Адейемо дал интервью изданию Bloomberg, где сообщил, что индийские политики благосклонны к идее поддержке инициативы G7 по введению лимитов цен на поставки нефти из России.
По словам Адейемо, накануне он говорил с главой Министерства нефти Индии, который сообщил, что в правительстве страны допускают поддержку введения потолков на российскую нефть в скором времени.
Примечательно, что вице-премьер России Александр Новак предупреждает о нежелании Москвы поставлять нефть странам, которые попытаются ввести на неё лимитирование цены.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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