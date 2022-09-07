Минфин США: Индия хочет присоединиться к ограничению цен на нефть из РФ

В Министерстве финансов США сообщили, что правительство Индии обсуждает идею о поддержке режима ограничения потолка цен на российскую нефть.

Заместитель министра финансов Соединённых Штатов Уолли Адейемо дал интервью изданию Bloomberg, где сообщил, что индийские политики благосклонны к идее поддержке инициативы G7 по введению лимитов цен на поставки нефти из России.

По словам Адейемо, накануне он говорил с главой Министерства нефти Индии, который сообщил, что в правительстве страны допускают поддержку введения потолков на российскую нефть в скором времени.

Примечательно, что вице-премьер России Александр Новак предупреждает о нежелании Москвы поставлять нефть странам, которые попытаются ввести на неё лимитирование цены.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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