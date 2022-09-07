Серия из 11 взрывов прогремела в Херсоне на фоне работы ПВО

Российские журналисты сообщают о серии масштабных взрывов в Херсоне параллельно с работой российских систем противовоздушной обороны.

В ночь на 7 сентября журналисты российского информагентства "РИА Новости" сообщили, что в ночном небе Херсона была видна серия ярких вспышек, сопровождающихся громкими взрывами.

Очевидцы событий утверждают, что смогли насчитать не менее одиннадцати громких взрывов, которые происходили вместе с работой систем противовоздушной обороны, размещённых в городе российскими войсками ещё в марте, когда Херсонская область окончательно перешла под контроль России.