Серия из 11 взрывов прогремела в Херсоне на фоне работы ПВО
Российские журналисты сообщают о серии масштабных взрывов в Херсоне параллельно с работой российских систем противовоздушной обороны.
В ночь на 7 сентября журналисты российского информагентства "РИА Новости" сообщили, что в ночном небе Херсона была видна серия ярких вспышек, сопровождающихся громкими взрывами.
Очевидцы событий утверждают, что смогли насчитать не менее одиннадцати громких взрывов, которые происходили вместе с работой систем противовоздушной обороны, размещённых в городе российскими войсками ещё в марте, когда Херсонская область окончательно перешла под контроль России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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