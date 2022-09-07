Моравецкий: Еврокомиссия слишком медленно реагирует на энергокризис в ЕС
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о медленной реакции ЕК на энергетический кризис в Европейском союзе.
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий стал гостем экономического форума в Карпаче, где публично заявил, что центр Еврокомиссии в Брюсселе слишком медленно реагирует на энергетический кризис в странах Европы.
По словам Моравецкого, такие государства как Польша или Чехия связаны по рукам и ногам правилами Европейского союза и нередко не в состоянии обеспечивать собственную энергобезопасность без лишней бюрократии в Брюсселе.
Также Матеуш Моравецкий признал, что сейчас европейские страны испытывают настоящий шок из-за роста цен на продукты питания и коммунальные услуги.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Экс-глава Пентагона заявил о неправоте США в конфликте с Россией
Моравецкий: Еврокомиссия слишком медленно реагирует на энергокризис в ЕС
Песков назвал условие встречи Путина и Зеленского
Небензя сообщил о риске роста радиационного фона на Запорожской АЭС
Стремоусов: Зеленский лично руководил провальным наступлением на Херсон