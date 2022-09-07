Моравецкий: Еврокомиссия слишком медленно реагирует на энергокризис в ЕС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о медленной реакции ЕК на энергетический кризис в Европейском союзе.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий стал гостем экономического форума в Карпаче, где публично заявил, что центр Еврокомиссии в Брюсселе слишком медленно реагирует на энергетический кризис в странах Европы.

По словам Моравецкого, такие государства как Польша или Чехия связаны по рукам и ногам правилами Европейского союза и нередко не в состоянии обеспечивать собственную энергобезопасность без лишней бюрократии в Брюсселе.

Также Матеуш Моравецкий признал, что сейчас европейские страны испытывают настоящий шок из-за роста цен на продукты питания и коммунальные услуги.