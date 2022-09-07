МИД Греции: Турция хочет возродить Османскую империю, захватит греческие острова
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас утверждает, что Турция намерена возродить Османскую империю.
Глава МИД Греции Никос Дендиас встретился со своей французской коллегой Катрин Колонна, сообщив ей о том, что турецкие власти намерены возродить Османскую империю, фактически обернув время вспять. Из заявления Дендиаса следует, что в Греции всё чаще обнаруживают турецкие карты, которые обозначают некоторые греческие острова как часть Турции.
По мнению Никоса Дендиаса, в Стамбуле верят, что данные острова находятся в греческой оккупации, ввиду чего турецкие войска могут вторгнуться туда в любую ночь.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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