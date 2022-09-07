К 2030 году морской флот Китая может догнать американский

Американский Центр стратегических и бюджетных оценок смоделировал оборонный бюджет Китая. Исследование показало, что к 2030 году военно-морской флот КНДР может почти удвоиться.

Это приведет к повышению боеспособности ВМС. Аналитики считают, что Китай может построить еще два авианосца и четыре подводные лодки с баллистическими ракетами.

Но специалисты предупреждают, что результаты сильно зависят от состояния быстро замедляющейся китайской экономики.

Аналитики CSBA пришли к выводу, что Китай может позволить себе увеличить свой авианосный флот с трех до пяти к 2030 году, а количество крейсеров и эсминцев — с 36 до 60.

Если это произойдет, общий тоннаж кораблей ВМС Китая увеличится с сегодняшних 1,3 млн тонн до примерно 2 млн тонн.

ВМС США имеют шесть авианосцев на Тихоокеанском флоте и 50 крейсеров и эсминцев. У страны также есть восемь атомных подводных лодок с баллистическими ракетами.

В это число не входят корабли Атлантического флота. Общий тоннаж ВМС США по всему миру составляет около 4,5 млн тонн.

Если предположить, что Китай строит военно-морские силы по образцу американских военных, появление китайских боевых авианосных групп уменьшит количество независимых китайских надводных кораблей, доступных для одиночных или небольших групповых походов.