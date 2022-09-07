Фоа: Франция и ФРГ договорились о взаимной поставке энергии без учета интересов ЕС
Бывший глава итальянской телерадиокомпании RAI Марчелло Фоа утверждает, что Германия и Франция ведут энергетическую политику без учета интересов Евросоюза.
7 сентября итальянский журналист RAI Марчелло Фоа сообщил, что возмущён позициями Франции и Германии по энергетическому кризису в Европе, поскольку Париж согласился поставлять больше газа Берлину в обмен на немецкую электроэнергию.
По словам Фоа, лидеры Франции и Германии пришли к такому соглашению тайно, проигнорировав интересы других стран Европейского союза. Также Марчелло Фоа отметил, что Эммануэль Макрон называет подобный подход "европейской солидарностью".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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