Китайские энергетические компании отправляют газ в Европу
Согласно отчету Bloomberg, крупнейшие энергетические компании Китая отправляют сжиженный природный газ в европейские страны, поскольку энергетический кризис охватывает континент.
Трейдеры сообщили Bloomberg, что крупные грузоотправители, включая Sinopec и PetroChina Co, в течение года продавали партии сжиженного природного газа испытывающим трудности европейским странам.
Поставки из Китая поступают в то время, когда Россия на неопределенный срок приостанавливает потоки по трубопроводу «Северный поток-1», продолжая свою серию сокращений подачи энергоресурсов в Европу.
По словам трейдеров, даже небольшие китайские импортеры газа, такие как ENN Energy Holdings и JOVO Group, предлагали продать свои поставки газа.
Дополнительные ресурсы должны обеспечить умеренное облегчение в Европе, однако цены на природный газ как в Европе, так и в Азии по-прежнему остаются на рекордно высоких для этого времени года уровнях.
В прошлом году Китай был крупнейшим в мире покупателем сжиженного природного газа.
Однако строгие карантинные меры в Пекине из-за COVID-19 привели к снижению спроса на 20% в этом году.
Между тем российский «Газпром» заявил, что планирует продавать газ Китаю как в рублях, так и в юанях, чтобы отказаться от евро.
Опубликовано: Светлана Репина
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