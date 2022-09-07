Китайские энергетические компании отправляют газ в Европу

Согласно отчету Bloomberg, крупнейшие энергетические компании Китая отправляют сжиженный природный газ в европейские страны, поскольку энергетический кризис охватывает континент.

Трейдеры сообщили Bloomberg, что крупные грузоотправители, включая Sinopec и PetroChina Co, в течение года продавали партии сжиженного природного газа испытывающим трудности европейским странам.

Поставки из Китая поступают в то время, когда Россия на неопределенный срок приостанавливает потоки по трубопроводу «Северный поток-1», продолжая свою серию сокращений подачи энергоресурсов в Европу.

По словам трейдеров, даже небольшие китайские импортеры газа, такие как ENN Energy Holdings и JOVO Group, предлагали продать свои поставки газа.

Дополнительные ресурсы должны обеспечить умеренное облегчение в Европе, однако цены на природный газ как в Европе, так и в Азии по-прежнему остаются на рекордно высоких для этого времени года уровнях.

В прошлом году Китай был крупнейшим в мире покупателем сжиженного природного газа.

Однако строгие карантинные меры в Пекине из-за COVID-19 привели к снижению спроса на 20% в этом году.

Между тем российский «Газпром» заявил, что планирует продавать газ Китаю как в рублях, так и в юанях, чтобы отказаться от евро.