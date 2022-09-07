Премьер-министр Сербии приехала в Косово и заявила о готовности пойти на компромисс

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич выразила готовность пойти на компромисс в понедельник во время своего первого визита в Косово почти за пять лет.

Это произошло на следующий день после того, как Германия и Франция обратились к Сербии и Косово с призывом урегулировать обострение напряженности.

Беспорядки среди сербов в северном Косово из-за требований к ним использовать косовские документы вызвали опасения конфликта между двумя странами.

Сербия не признает независимость Косово, и около 3700 миротворцев НАТО все еще патрулируют территорию, чтобы предотвратить насилие между албанской и сербской общинами.

Десятки военнослужащих США и НАТО усилили патрулирование в северной части Косово в начале месяца, чтобы сохранить спокойствие после того, как правительство в Приштине установило двухмесячный крайний срок для сербов в районе, граничащем с Сербией, для перехода на косовские номерные знаки.

Предыдущие попытки ввести косовские номерные знаки в северном Косово, где преобладают сербы, привели к столкновениям между полицией и местными сербами, которые установили блокпосты.

Баррикады были демонтированы только после того, как Косово согласилось отложить требование о лицензировании.

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в письме президенту Сербии Александру Вучичу и премьер-министру Косово Альбину Курти в воскресенье заявили, что нормальные отношения между Косово и Сербией имеют решающее значение для региона.