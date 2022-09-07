Саудовская Аравия снижает цены на нефть для Азии и Европы, но повышает для США

Саудовская Аравия снижает цены на сырую нефть, поставляемую в Азию и Европу в следующем месяце, но повышает цены на большинство поставок покупателям в США.

Азиатские нефтеперерабатывающие заводы будут платить в октябре примерно на 4 доллара за баррель меньше по сравнению с сентябрьскими поставками.

Поставки в Северную Европу и Средиземноморье будут стоить примерно на 2 доллара за баррель меньше.

Откат цен является первым снижением цен примерно за четыре месяца и в значительной степени ожидался, поскольку цена сырой нефти Brent упала в последние месяцы.

Между тем, покупатели из США будут платить за саудовскую нефть примерно на 0,50 доллара больше, в то время как цена на ее легкую арабскую нефть останется неизменной.

Последние ценовые движения Саудовской Аравии связаны с тем, что мировые рынки нефти остаются чрезвычайно напряженными, несмотря на несколько неустойчивый спрос.

В понедельник ОПЕК+ заявила, что группа сократит добычу в октябре на 100 000 баррелей в сутки. После роста в понедельник из-за сокращения добычи ОПЕК+ цены на нефть упали во вторник на фоне опасений рецессии.

Нефть марки Brent подешевела на 3,2% до 96,22 доллара за баррель, а нефть марки West Texas Intermediate упала на 0,2% до 86,69 доллара за баррель.