В Индии и Китае одобрены назальные и ингаляционные вакцины от COVID-19

Индия и Китай одобрили новый подход к вакцинации против COVID-19 — два безыгольных варианта: один впрыскивается в нос, а другой вдыхается через рот.

Регулирующие органы Индии разрешили назальную версию Bharat Biotech в качестве варианта для людей, которые еще не были вакцинированы.

Неясно, насколько хорошо работает назальная версия. Bharat не сразу обнародовала результаты своих исследований и не сообщила, как скоро появится новый вариант.

CanSino Biologics объявила в воскресенье, что китайские регулирующие органы одобрили ингаляционную версию инъекционной вакцины против COVID-19 для использования в качестве бустерной дозы.

Компания указала на предварительные результаты исследований, предполагающие, что ингаляционная версия активирует иммунную защиту после одного вдыхания.

Безпрививочные версии изучаются как стратегия улучшения защиты от инфекции, при этом особый интерес представляют назальные вакцины, предназначенные для защиты от вируса прямо там, где он попадает в организм.

По данным Всемирной организации здравоохранения, около дюжины препаратов находятся на различных стадиях испытаний во всем мире, и CanSino является одним из двух разрабатываемых ингаляционных вакцин-кандидатов.

Назальный спрей Бхарата использует безвредный вирус простуды шимпанзе, чтобы доставить копию спайкового белка коронавируса к слизистой оболочке носа, обучая организм реагировать, если он столкнется с настоящим вирусом.