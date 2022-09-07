dikGAZETE: Украина будет полностью разрушена из-за подчинения Западу
Турецкое издание dikGAZETE предупреждает о полном уничтожении Украины из-за того, что Киев становится сателлитом западных стран.
Новостное агентство dikGAZETE утверждает, что Украина столкнулась с риском полного уничтожения из-за того, что киевские власти подчинились воле стран коллективного Запада во главе с НАТО и Соединёнными Штатами.
По мнению аналитиков dikGAZETE, до усугубления отношений с Россией вся экономика Украины была простроена на российском пространстве, однако после 2014 года, когда к власти в Киеве пришли прозападные политики, Украина начала стремительно уходить под крыло США, всё больше удаляясь от России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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