Турецкое издание dikGAZETE предупреждает о полном уничтожении Украины из-за того, что Киев становится сателлитом западных стран.

Новостное агентство dikGAZETE утверждает, что Украина столкнулась с риском полного уничтожения из-за того, что киевские власти подчинились воле стран коллективного Запада во главе с НАТО и Соединёнными Штатами.

По мнению аналитиков dikGAZETE, до усугубления отношений с Россией вся экономика Украины была простроена на российском пространстве, однако после 2014 года, когда к власти в Киеве пришли прозападные политики, Украина начала стремительно уходить под крыло США, всё больше удаляясь от России.