Российский ВВП может не восстановиться до конца десятилетия
Россия готовится к тому, что санкции нанесут по экономике значительно больший удар, чем принято говорить публично.
В частности, разрабатываются сценарии, согласно которым ВВП страны не восстановится до конца десятилетия.
Министр экономики России признал, что финансовые потери от противостояния с Украиной в следующем году увеличатся, поскольку страна сокращает импорт и перекрывает поставки энергоносителей в Европу.
Согласно наихудшему из трех сценариев, предусмотренных во внутреннем отчете Bloomberg, ВВП России упадет на 12% к 2024 году по сравнению с 2021 годом и не восстановится полностью к 2030 году.
В «инерционном» сценарии к следующему году в России произойдет спад от пика до минимума на 8,3%, а для восстановления потребуется до второй половины 2020-х годов.
В отчете содержится предупреждение о снижении объемов производства в ряде ориентированных на экспорт секторов, которые являются жизненно важными для российской экономики, таких как металлургия, нефть и газ.
Центральный банк России прогнозирует, что экономика сократится на 4-6% в этом году и еще на 1-4% в 2023 году, прежде чем вернуться к росту.
Экономисты JP Morgan говорят, что достоверные данные свидетельствуют о том, что российская экономика в значительной степени стабилизировалась» во второй половине этого года, но предостерегают от дальнейших проблем.
Опубликовано: Светлана Репина
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