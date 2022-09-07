Российский ВВП может не восстановиться до конца десятилетия

Россия готовится к тому, что санкции нанесут по экономике значительно больший удар, чем принято говорить публично.

В частности, разрабатываются сценарии, согласно которым ВВП страны не восстановится до конца десятилетия.

Министр экономики России признал, что финансовые потери от противостояния с Украиной в следующем году увеличатся, поскольку страна сокращает импорт и перекрывает поставки энергоносителей в Европу.

Согласно наихудшему из трех сценариев, предусмотренных во внутреннем отчете Bloomberg, ВВП России упадет на 12% к 2024 году по сравнению с 2021 годом и не восстановится полностью к 2030 году.

В «инерционном» сценарии к следующему году в России произойдет спад от пика до минимума на 8,3%, а для восстановления потребуется до второй половины 2020-х годов.

В отчете содержится предупреждение о снижении объемов производства в ряде ориентированных на экспорт секторов, которые являются жизненно важными для российской экономики, таких как металлургия, нефть и газ.

Центральный банк России прогнозирует, что экономика сократится на 4-6% в этом году и еще на 1-4% в 2023 году, прежде чем вернуться к росту.

Экономисты JP Morgan говорят, что достоверные данные свидетельствуют о том, что российская экономика в значительной степени стабилизировалась» во второй половине этого года, но предостерегают от дальнейших проблем.