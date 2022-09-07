Лидер Тайваня заявляет, что Китай ведет «когнитивную войну»

Президент Тайваня Цай Инвэнь заявила во вторник, что Китай ведет «когнитивную войну», распространяя дезинформацию.

Это делается в дополнение к регулярным военным вторжениям в близлежащие воды и воздушное пространство с целью запугать самоуправляющийся остров.

Эксперты предупредили, что Китай добился значительных успехов в тайваньских средствах массовой информации и может распространять ложные сообщения в социальных сетях и других местах, чтобы подорвать военный дух и доверие.

Инвэнь говорит, что ситуация вокруг Тайваньского пролива продолжает оставаться напряженной, и угроза никогда не прекращалась.

По ее словам, помимо частых вторжений китайских самолетов и кораблей, Китай также вел когнитивную войну, используя ложную информацию для того, чтобы воздействовать на сознание людей.

Тайвань во вторник начал военные учения на полуострове Хэнчунь на крайнем юге острова, имитируя наземную войну против вторгшегося противника при поддержке ударных вертолетов Apache.

Подполковник Цзин Фэн-хуан на месте учений сказал журналистам, что Тайвань будет и впредь сохранять готовность к войне.

Учения начались со стрельбы снайперов по целям, после чего два вертолета обстреляли цели на склоне холма. Войска также стреляли из гаубиц M109 и 105-мм штурмовых орудий для бронетранспортеров, а также из противотанкового оружия Javelin.