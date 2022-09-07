Освобождённый из тюрьмы Мариуполя рассказал об отношении к пленным «Азова»

Житель Мариуполя, вышедший из тюрьмы, рассказал о том, как относятся в местах лишения свободы к пленным украинского нацбатальона "Азов".

7 сентября российские журналисты взяли интервью у освободившегося из тюрьмы Мариуполя Николая Прищенко, который утверждает, что в одном с ним учреждении сидели пленные солдаты украинского национального батальона "Азов" (признан запрещённой террористической организацией в России).

По словам Прищенко, администрация мариупольской тюрьмы отсаживает пленных "Азова" в отдельные камеры, поскольку опасается, что другие арестанты могут навредить украинским военнопленным.

Сам Николай Прищенко заявил, что негативно относится к "Азову", поскольку слышал, что солдаты данного подразделения прикрывались мирными жителями во время боёв за Мариуполь.