Освобождённый из тюрьмы Мариуполя рассказал об отношении к пленным «Азова»
Житель Мариуполя, вышедший из тюрьмы, рассказал о том, как относятся в местах лишения свободы к пленным украинского нацбатальона "Азов".
7 сентября российские журналисты взяли интервью у освободившегося из тюрьмы Мариуполя Николая Прищенко, который утверждает, что в одном с ним учреждении сидели пленные солдаты украинского национального батальона "Азов" (признан запрещённой террористической организацией в России).
По словам Прищенко, администрация мариупольской тюрьмы отсаживает пленных "Азова" в отдельные камеры, поскольку опасается, что другие арестанты могут навредить украинским военнопленным.
Сам Николай Прищенко заявил, что негативно относится к "Азову", поскольку слышал, что солдаты данного подразделения прикрывались мирными жителями во время боёв за Мариуполь.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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