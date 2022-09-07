«Аэрофлот» возьмёт в аренду 339 российских самолётов у ОАК до 2030 года

Российская "Объединённая авиастроительная корпорация" при "Ростехе" согласилась дать в аренду "Аэрофлоту" 339 самолётов.

На полях Восточного экономического форума во Владивостоке главы компаний "Аэрофлот" и ОАК подписали соглашение, в рамках которого с 2023 по 2030 год "Объединённая авиастроительная корпорация" намерена дать в аренду "Аэрофлоту" 339 самолётов российского производства.

Известно, что глава "Аэрофлота" Сергей Александровский и генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь задокументировали двухстороннее соглашение, по которому "Аэрофлот" получит в аренду такие воздушные судна как МС-21, Superjet-New и Ту-214 общей численностью 339 единиц.