Атор назвало самое выгодное предложение для отдыха на море в сентябре

Ассоциация туроператоров России расскрыла самое выгодное направление для отдыха на море в сентябре.

Туроператоры России определили, какие направления предлагают самый бюджетный отдых на море в середине сентября, сообщает АТОР. По их мнению Абхазии стала самым выгодным предложением для пляжного отдыха в первый месяц осени.

Аналитическая служба ассоциации изучила минимальную стоимость путевок на начало сентября и пришла к выводу, что по сравнению с ценами на отдых в конце августа путевки в Абхазию и Сочи дешевеют намного быстрее, чем туры в Турцию. Однако следует заметить, что сезон там продолжается, а на черноморских курортах уже заканчивается.