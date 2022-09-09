Турция заявила о захвате верховного лидера ИГИЛ

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что турецкие силы арестовали «высокопоставленного чиновника» джихадистской группировки «Исламское государство» (ИГ).

Президент Турции сообщил, что этот исламистский лидер известен под псевдонимом Абу Зейд. Его настоящее имя Башар Хаттаб Газаль аль-Сумайдай, сказал он журналистам на борту самолета, летевшего в Анкару после визита по трем странам Балкан. Он добавил, что в опубликованном в июле отчете ООН аль-Сумайдай назван «одним из главных лидеров террористической организации».

Турецкие СМИ сообщили, что есть некоторые доказательства того, что Сумайдай на самом деле может быть человеком, известным как Абу Хассан аль-Хашими аль-Кураши, иракцем, которого считают новым самопровозглашенным халифом, а значит, верховным лидером ИГИЛ.

«Связи этого террориста в Сирии и Стамбуле давно отслеживались, и спецслужбы получили информацию о том, что он въедет в Турцию нелегально», — заявил президент Эрдоган. «Он был арестован в ходе операции службы безопасности MIT (турецкой секретной службы) и стамбульской полиции», — добавил Эрдоган, не уточнив дату этого ареста.

ИГ потерпело поражение в Ираке в 2017 году и в Сирии два года спустя, но спящие ячейки группировки все еще проводят атаки в обеих странах.