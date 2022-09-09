Путин выразил соболезнования после смерти Елизаветы II и пожелал храбрости Карлу III

Президент России Владимир Путин после смерти королевы Великобритании Елизаветы II выразил соболезнования королевской семье.

В заявлении он написал, что Елизавета II "по праву пользовалась любовью и уважением своих подданных, а также авторитетом на мировой арене".

Заявление президента России о смерти королевы Елизаветы II опубликовали ТАСС или "Интерфакс" вечером в четверг, 8 сентября. Владимир Путин выразил соболезнования семье монарха.

"Важнейшие события новейшей британской истории неразрывно связаны с Ее Величеством. Елизавета II на протяжении многих десятилетий по праву пользуется любовью и уважением своих подданных, а также авторитетом на мировой арене", — написал Путин в заявлении, направленном в Букингемский дворец.

Позже российский президент обратился к сыну Елизаветы II, королю Карлу III. Путин пожелал ему, в частности, "храбрость".

"Желаю вам мужества и стойкости перед лицом этой тяжелой, невосполнимой утраты. Прошу передать мое искреннее сочувствие и поддержку членам королевской семьи и всем жителям Великобритании", — написал лидер России.

Елизавета II скончалась в четверг, 8 сентября, в замке Балморал в Шотландии. Королеве было 96 лет. Теперь тело усопшего монарха перевезут в Эдинбургский собор, а позже — в Букингемский дворец. Через несколько дней в Вестминстер-холле гроб с телом королевы выставят на всеобщее обозрение — в течение трех дней британцы смогут почтить память Елизаветы II.

По данным Operation London Bridge, похороны королевы состоятся через 10 дней после ее смерти. Это произойдет в воскресенье ,18 сентября.