Популярный мультик про «Томаса и друзей» откроет сезон с героем-аутистом
Его персонаж создан и продуман так, чтобы обеспечить точное вымышленное представление ребенка с аутизмом в реальном мире.
Культовый мультсериал "Томас и друзья: Все движки идут" откроет 26-й сезон с новым, беспрецедентным приятелем. Здесь появится новый персонаж - страдающий аутизмом.
Героя Бруно Тормозной машины в США уже озвучил 10-летний актер Чак Смит, а в Великобритании Бруно будет говорить голосом другого юного аутиста - 9-летнего Эллиота Гарсия.
Персонаж будет представлен во всех областях франшизы, предоставляя будущим поколениям возможность расти вместе с Бруно. Премьера 26-го сезона сериала "Томас и друзья: Все двигатели" состоится 12 сентября.
Bruno - это пожарная машина красного цвета с черными и желтыми вставками, на которой нанесен номер 43. У него также есть лестница и фонарь на его внешности, который указывает на его эмоциональное состояние, двигаясь, когда он взволнован или осторожен.
Бруно катится задним ходом в конце поезда, что дает ему уникальную перспективу. И его роль жизненно важна, поскольку он отвечает за устойчивость тяжелого груза поезда.
Его персонаж создан и продуман так, чтобы обеспечить точное вымышленное представление ребенка с аутизмом в реальном мире.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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