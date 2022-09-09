Когда Елизавета II стала королевой, СССР возглавлял Сталин, а Китай - Мао: Главные вехи правления монарха

За время правления Елизаветы II правительство в Лондоне возглавляли 15 премьер-министров. На престоле Петра в Ватикане за это время сменилось семь Пап Римских.

Когда она стала королевой, в Советском Союзе еще правил Иосиф Сталин, в Китае — Мао Цзэдун, президентом США был Гарри Трумэн, а премьер-министром Королевства — Уинстон Черчилль.

Послевоенное нормирование продуктов питания продолжалось. Телевизоры по-прежнему были редкостью, и жители Королевства стали массово скупать телевизоры в связи с коронацией Елизаветы II в 1953 году. Это была первая телевизионная коронация.

В четверг, 8 сентября пресс-служба британской королевской семьи сообщила о смерти королевы Елизаветы II. Монарху было 96 лет. Она начала свое правление в 1952 году как шестая женщина в британской истории. Она была самым продолжительным правителем в истории Соединенного Королевства. В 2015 году она побила рекорд королевы Виктории, своей прапрабабушки.

Она родилась 21 апреля 1926 года. Когда ее отец Георг IV стал королем, ей было 10 лет. В 1947 году она вышла замуж за Филиппа, от которого у нее было четверо детей: Чарльз, Анна, Эндрю и Эдуард.

Елизавета взошла на престол после смерти отца 6 февраля 1952 года. Ее коронация состоялась 2 июня следующего года в Вестминстерском аббатстве. Это была первая телевизионная коронация.

Когда она была на троне, Британская империя еще существовала, только постепенно разрушалась. Британцы едва свыклись с мыслью, что положение их страны в мире меняется, а Британия теряет свое значение. Это продемонстрировал Суэцкий кризис 1956 года.

Империя превращалась в гораздо более свободный союз: Содружество Наций. - Королева показала, что монархия может выдержать любую бурю, любой кризис - будь то политический или придворный. С годами это хорошо повлияло на национальную психику, - рассказала Польскому радио доктор Элли Вудакр, историк из Винчестерского университета.

В 1950-е годы в стране существовал послевоенный экономический консенсус. И правые, и левые поддерживали вмешательство государства в экономику. Широкое государство всеобщего благосостояния в начале эры Елизаветы II затем уступило место насильственным реформам свободного рынка Маргарет Тэтчер.

Королевство 1950-х годов было страной шахт, верфей и заводов — во многом продуктом промышленной революции. В 1980-х страна стала неузнаваема: с более современной, более динамичной экономикой, в которой стал доминировать финансовый сектор. Но также и о большем социальном неравенстве.

После оптимизма конца 1950-х годов и продвижения потребительства наступило десятилетие стагнации 1970-х, за которым последовало резкое ускорение и модернизация 1980-х, которые, однако, были связаны с волнениями и растущим социальным неравенством.

В 1952 году Королевство было очень этнически однородным, но движение к сегодняшнему мультикультурализму уже начиналось - влияние наплыва иммигрантов с территорий империи и позднее Содружества Наций, а затем открытие границ для иммигрантов из ЕС, включая поляков. Именно во времена правления Елизаветы II Королевство присоединилось к Евросоюзу, а затем решилось на Brexit.

Политические изменения сопровождались социально-культурными изменениями. В начале правления Елизаветы II на Британских островах еще действовала театральная цензура, восходящая к XVIII веку, а спустя десятилетие страна переживала поп-культурную революцию под знаком "Свингующих 60-х" и "Битлз". С упадком традиционной промышленности британская популярная культура стала одним из самых важных "экспортных товаров".

Соединенное Королевство ни на секунду не остается без монарха. Новым королем стал сын Елизаветы II Чарльз. Ей 73 года. Он будет выполнять свои функции как Карл III.