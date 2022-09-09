Пхеньян узаконил превентивный ядерный удар в случае угрозы
Северная Корея приняла закон, также провозглашающий «необратимый» статус страны как ядерной державы на фоне растущей напряженности в отношениях с Сеулом.
Пхеньян принял закон, разрешающий ему наносить упреждающий атомный удар и объявляющий статус страны как ядерной державы «необратимым» , сообщили государственные СМИ в пятницу, 9 сентября.
Это заявление прозвучало в контексте напряженных межкорейских отношений. В этом году Пхеньян провел рекордное количество ракетных испытаний и обвинил Сеул в недавней вспышке Covid-19, поразившей страну.
Этот закон позволит северокорейскому режиму «автоматически» нанести превентивный ядерный удар и «немедленно уничтожить враждебные силы», если иностранная держава будет угрожать Пхеньяну, сообщает государственное агентство ЦТАК.
С этим новым законом «статус нашей страны как государства, обладающего ядерным оружием, стал необратимым», — заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын, сообщает ЦТАК.
Опубликовано: Тарас Медведев
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