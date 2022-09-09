58-летний актер Николас Кейдж в третий раз стал отцом
Пятая жена актера, 28-летняя японка Рико Шибата, родила ему дочь Огэст Франческа Коппола Кейдж.
Для Рико этот ребенок стал первым, для Кейджа – третьим. Как сообщает КП со ссылкой на пресс-секретаря актера, мама с малышкой чувствуют себя хорошо.
Ранее супруги говорили, что хотят назвать наследницу Леннон Оги - в честь Джона Леннона и покойного отца Николоса - писателя, профессора и преподавателя Огэста Флойда Копполы.
"Буду сокращенно называть дочь Ленни. Я в восторге, это станет самым большим приключением в моей жизни", - актер признался, что ему нравится быть отцом и он серьезно относится к родительским обязанностям.
Николас Кейдж и Рико Шибата стали мужем и женой в марте 2021 года, церемония прошла в в Лас-Вегасе, в роскошном отеле Wynn Las Vegas.
Новая избранница звезды моложе его старшего сына Вестона, которому уже 30 лет.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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