Звезда Голливуда Джейсон Момоа обрезал свою шевелюру, чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения планеты пластиком

Длинные волосы для актера всегда были частью образа, который приковывал внимание коллег, кинематографистов и поклонников.

Американский актер и модель Джейсон Момоа сбрил свои фирменные длинные локоны ради благого дела.

Актер "Аквамен" поделился в социальных сетях видео своего преображения. Он изменил прическу, чтобы привлечь внимание к одноразовому пластику, призывая людей использовать для воды пригодные для вторичной переработки алюминиевые банки вместо пластиковых бутылок.

"Алоха, всем привет, - начал он видео. - Дай мне эти косы", - сказал он своему парикмахеру, прежде чем поднять свои обрезанные локоны.

"Я никогда не чувствовал ветра прямо здесь", - сказал актер, потирая короткие волосы на голове.

"Мы должны остановиться, - заявил Джейсон. - Пластик попадает на нашу землю, он уходит в наш океан. Я сейчас здесь, на Гавайях, и просто вижу его в нашем океане, это так грустно".

Он настоятельно призвал использовать многоразовые фляги или алюминиевые альтернативы. Момоа основал Mananalu Water, компанию по производству бутилированной воды, которая использует повторно закрываемые и перерабатываемые алюминиевые бутылки.

Компания также удаляет эквивалент одной пластиковой бутылки из океанских отходов при каждой покупке.

Ранее Момоа сбрил бороду, чтобы привлечь внимание к этой причине.

Длинные локоны актера были заметной частью его образа на красной дорожке и в его ролях. В интервью австралийской газете Daily Telegraph в 2018 году он сказал, что его тогдашняя жена Лиза Бонет "бросила бы меня, если бы я постригся, поэтому я просто не стригусь". Пара, у которой двое общих детей, рассталась в начале этого года.