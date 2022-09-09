Резервные силы российской армии вошли в Харьковскую область
Глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что резервные войска ВС России прибыли в регион.
Администрация Харьковской области, которая частично контролируется российскими войсками, заявила о том, что в регион вводят новые резервные войска вооруженных сил России. Накануне глава Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил ТАСС, что ВСУ предприняли попытку взятия в кольцо города Балаклеи. Идут бои по всей линии соприкосновения.
Также Ганчев заявляет, что несмотря на сообщения украинских СМИ, военные Украины были отброшены от Балаклеи российской армией, город остается под контролем союзных сил.
Опубликовано: Елена Калиновская
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