Опытные садоводы поделились эффективным методом черенкования роз

При грамотном проведении этой процедуры приживаемость растений составляет 90 процентов.

Красоты много не бывает, а розы - те цветы, которые дарят нам ее в большом количестве. Потому хочется, чтобы размножение этой культуры было максимально эффективным, и все черенки прижились.

Сентябрь - самое время за это взяться. И для начала подготовить почву. Выкопать небольшую лунку, на ее дно бросить горсть суперфосфата. Полить и присыпать черноземом.

Черенки взять толщиной с обычный карандаш (не больше). Оставить лишь один листок, который должен располагаться примерно на 1,5 см ниже верхнего среза. 

Нижнюю часть черенка (где косой срез) обмакнуть в «Корневин» или обычную древесную золу. 

Сделать пальцем углубление в грунте на 2-3 см, вставить туда черенок, прикопать и утрамбовать. Накрыть черенок темной бутылкой. При жаркой погоде периодически снимать - для проветривания. 

Такой метод позволяет добиться максимальной приживаемости черенков. 

Опубликовано: Светлана Гаврусева

 

 





 

 


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