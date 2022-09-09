Опытные садоводы поделились эффективным методом черенкования роз
При грамотном проведении этой процедуры приживаемость растений составляет 90 процентов.
Красоты много не бывает, а розы - те цветы, которые дарят нам ее в большом количестве. Потому хочется, чтобы размножение этой культуры было максимально эффективным, и все черенки прижились.
Сентябрь - самое время за это взяться. И для начала подготовить почву. Выкопать небольшую лунку, на ее дно бросить горсть суперфосфата. Полить и присыпать черноземом.
Черенки взять толщиной с обычный карандаш (не больше). Оставить лишь один листок, который должен располагаться примерно на 1,5 см ниже верхнего среза.
Нижнюю часть черенка (где косой срез) обмакнуть в «Корневин» или обычную древесную золу.
Сделать пальцем углубление в грунте на 2-3 см, вставить туда черенок, прикопать и утрамбовать. Накрыть черенок темной бутылкой. При жаркой погоде периодически снимать - для проветривания.
Такой метод позволяет добиться максимальной приживаемости черенков.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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